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صور : د. فطين البداد يتفقد سير العمل في المستشفى الميداني الثاني في ايدون

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جي بي سي نيوز - : قالت مصادر رسمية مطلعة بأنه سيتم افتتاح المستشفى الميداني الثاني التابع لمستشفى الأمير راشد في منطقة إيدون بإربد خلال أيام .

وتفقد الدكتور فطين البداد رئيس مجلس ادارة البداد كابيتال ، وهي الشركة التي تقوم ببناء المستشفيات الميدانية في الاردن لصالح القوات المسلحة ووزارة الصحة ، تفقد مراحل البناء من خلال جولة ميدانية قام بها الاثنين بصحبة الرئيس التنفيذي زايد البداد وعدد من المهندسين بغية التأكد من سير العمل وتسليمه ضمن المواصفات العالمية انطلاقا من الحرص الأكيد على تسليمه في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة .

تاليا صور من جولة الدكتور فطين البداد في المستشفى الميداني الثاني في ايدون :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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