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46 وفاة و 3062 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

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46 وفاة و 3062 اصابة جديدة بكورونا في الأردن 46 وفاة و 3062 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سجل اليوم الثلاثاء 3062  اصابة بكورونا في الأردن  توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

- (1062) في محافظة العاصمة عمّان.

- (768) في محافظة إربد، منها (37) في الرمثا.

- (310) في محافظة الزرقاء.

- (168) في محافظة البلقاء.

- (144) في محافظة المفرق.

- (137) في محافظة الكرك.

- (118) في محافظة عجلون.

- (113) في محافظة جرش.

- (108) في محافظة العقبة.

- (54) في محافظة الطفيلة.

- (46) في محافظة مأدبا.

- (34) في محافظة معان، منها (14) في البترا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (247,131) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (46,911) حالة.

وسُجّلت (46) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3162) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (194) حالة، فيما غادرت (167) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1406) حالات، ونسبة الإشغال بالعناية الحثيثة (45%).

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5025) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (197,058) حالة.

وتمّ إجراء (22,308) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,731,879) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.73%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

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