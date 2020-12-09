أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

Print
زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

مصراوي Masrawy

12:03 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 210 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103913 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 434 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 119281 حالة من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و 6813 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

شبكة عيون الإخبارية