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يلتقي رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية في باريس

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السيسي يلتقي رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية في باريس يلتقي رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية في باريس

مصراوي Masrawy

11:55 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، مساء الثلاثاء، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، بمقر إقامة الرئيس بباريس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية.

وعبر الرئيس عن تطلع لمواصلة التعاون مع ايرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد.

من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة "إيرباص" تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص علي دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.

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