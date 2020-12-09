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الأوقاف: 125 مليون جنيه لبناء مدارس ودعم العملية التعليمية

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الأوقاف: 125 مليون جنيه لبناء مدارس ودعم العملية التعليمية الأوقاف: 125 مليون جنيه لبناء مدارس ودعم العملية التعليمية

مصراوي Masrawy

11:50 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال العام الحالي 50 مليون جنيه .

واعتمد وزير الأوقاف، تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال العام 75 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال العام الحالي 2020م (125) مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف.

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصري، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين.

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