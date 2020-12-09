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تفاصيل تحقيقات نقابة الإعلاميين مع ريهام سعيد بسبب حلقة "صيد الحيوانات"

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تفاصيل تحقيقات نقابة الإعلاميين مع ريهام سعيد بسبب حلقة "صيد الحيوانات" تفاصيل تحقيقات نقابة الإعلاميين مع ريهام سعيد بسبب حلقة "صيد الحيوانات"

مصراوي Masrawy

11:49 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

مثلت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم، للتحقيق بنقابة الإعلاميين، بعد استدعاء النقيب طارق سعدة لها للتحقيق معها بسبب مخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي من خلال حلقة صيد الحيوانات التي قدمتها على قناة النهار في برنامجها صبايا الخير.

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين لمصراوي، أن النقابة واجهت ريهام بخطأها لما في ذلك مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن ريهام أكدت خلال التحقيقات أنه لم يكن هناك قصد لأى خطأ إعلامي، وأنها لم تتعمد إيذاء الحيوانات، متوجهة بالاعتذار عما بدر خلال الحلقة، وكذلك توجهت بالاعتذار لكل المهتمين بصحة الحيوان.

وتابع المصدر، أن مجلس النقابة أبدى تفهمه لموقف ريهام سعيد بعد تقديمها للفيديوهات التي تثبت سلامة نيتها، وقرر السماح لها بالظهور مجددا، بشرط عدم تكرار مثل تلك الأخطاء التب تثير غضب الجمهور.

وكان مجلس نقابة الإعلاميين قد أصدر القرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠، بمنع ظهور ريهام سعيد لحين انتهاء التحقيقات معها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني بسبب حلقتها عن صيد الحيوانات.

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