حصر عددي لنتائج الفرز بلجنة مدينة نخل بوسط سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم :

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب من فرز أصوات لجنة مدينة نخل بوسط سيناء التابعة للدائرة الثانية بمحافظة شمال سيناء.

وأسفر الحصر العددي للفرز عن حصول المرشح سامي كامل على 218 صوتًا، والمرشح سلامة الرقيعي على 138 صوتًا

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، يُدلون بأصواتهم أمام 30 مركزًا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.