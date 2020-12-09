أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حصر عددي| نتيجة جولة الإعادة بانتخابات النواب في بورسعيد

Print
حصر عددي| نتيجة جولة الإعادة بانتخابات النواب في بورسعيد حصر عددي| نتيجة جولة الإعادة بانتخابات النواب في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:43 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتهت أعمال فرز أصوات الناخبين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي كان يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

وأسفر الحصر العددي للأصوات عن حصول حسن طارق حسن عمار على 13 ألفًا و867 صوتًا، بينما حصل محمد سامى عباس راغب عامر على 11 ألفًا و645 صوتًا.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 28 ألفًا و149 ناخبًا، منهم 25 ألفًا و512 صوتًا صحيحًا، و2637 باطلاً.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية