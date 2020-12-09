حصر عددي| نتيجة جولة الإعادة بانتخابات النواب في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتهت أعمال فرز أصوات الناخبين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي كان يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

وأسفر الحصر العددي للأصوات عن حصول حسن طارق حسن عمار على 13 ألفًا و867 صوتًا، بينما حصل محمد سامى عباس راغب عامر على 11 ألفًا و645 صوتًا.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 28 ألفًا و149 ناخبًا، منهم 25 ألفًا و512 صوتًا صحيحًا، و2637 باطلاً.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​