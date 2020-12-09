حصر عددي| داوود ورخا يتقدمان في الدائرة الأولى بإعادة النواب في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

تواصلت أعمال فرز أصوات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 في دمياط، عقب انتهاء عملية التصوير وغلق اللجان في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأسفر الحصر العددي لفرز الأصوات بالدائرة الأولى في دمياط، عن تقدم المرشح ضياء داوود، حاصدًا ٤٨٥٥٥ صوتًا، وجاء مرشح حزب "مستقبل وطن" أيمن رخا ثانيًا بـ ٣٠٣٣٨ صوتًا، يليه ضياء بصل، ثم ياسر أبوهندية نقيب المحامين بالمحافظة.

وتجرى انتخابات الإعادة فى دائرتين انتخابيتين، الأولى تضم قسمي أول وثاني دمياط ومركز دمياط، ورأس البر، ودمياط الجديدة، وكفر البطيخ، ويتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية ممن لهم حق التصويت 566134 ناخبًا.

وتضم الدائرة الثانية فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد ويتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، ويبلغ عدد الناخبين 479111 ناخبًا، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجميع الدوائر الانتخابية 1045245 ناخبًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​