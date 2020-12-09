ضبط ميكانيكى وحداد اختطفا طالبا بالشرقية وطلبا فدية مليونى جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم من ضبط ميكانيكى وحداد اختطفا طالبا وطلبا فدية مليونى جنيه من أسرته مقابل إطلاق سراحه في الشرقية.

تلقى مركز كفر صقر بلاغا من محاسب بدولة السعودية 40 سنة وزوجته 30 سنة - ربة منزل - مقيمان بناحية المراصفة دائرة المركز؛ أنه أثناء قيام ربة المنزل بتوصيل نجلها محمد 8 سنوات طالب بالصف الثاني الإبتدائي بمدرس الكائنة دائرة المركز تقابل مع زملائه وسار معهم وتقابلت هي مع إحدى المدرسات بالمدرسة وسارتا معاً وإبتعدت عن طفلها وبعد مضي فترة قبل الوصول للمدرسة فوجئت بأحد زملائه يخبرها بقيام مجهولان باختطاف نجلها ووضعه داخل سيارة ملاكي ولاذا بالهرب.

وأضاف والده بتلقيه اتصال هاتفي من رقم "مُحدد" طلب خلاله المُتصل مبلغ 2 مليون جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى في الشرقيه إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما 28سنة ميكانيكي سيارات، و20 سنة حداد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة البحث في الشرقيةوأمكن ضبطهما وبحوزة الأول الهاتف المُستخدم فى عملية المساومة.

واعترفا وقررا باتفاقهما على تختطاف الطفل وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه لعلمهما بثراء والده فقاما باستئجار سيارة ملاكي من شحص محدد وإستقلا السيارة وتوجها لمدخل القرية وحال مشاهدتهما للطفل متوجهاً للمدرسة قام الأول بالنزول من السيارة واختطافه لداخل السيارة وتوجها به لناحية عزبة التل دائرة المركز.

اتصل الأول بوالد الطفل من الهاتف المضبوط ومساومته على إعادة الطفل مقابل 2 مليون جنيه وعقب تضييق الخناق عليهما قام الثاني بالتخلي عن الطفل بنطاق دائرة المركز حيث أمكن العثور عليه بذات الناحية وإعادته لاهليته وأرشدا عن السيارة المُستخدمة.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة باشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وخطة قطاع الأمن العام بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.