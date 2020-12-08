غلق مراكز الاقتراع بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أغلقت مراكز الاقتراع بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أبوابها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وبدأ القضاة المشرفون على اللجان عملية فرز الأصوات.

يتنافس المرشحون في انتخابات "النواب" ككل، والتي تجرى على مرحلتين اثنين، على 568 مقعداً في مجلس النواب يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

وخاض أكثر من أربعة آلاف شخص الانتخابات في المرحلتين على المقاعد الفردية، من بينهم 285 مرشحا، في المقابل، أكثر من 1100 مرشح أساسي واحتياطي، تنافسوا على المقاعد المخصصة للقوائم، التي جرى حسمها في الجولات الأولى.