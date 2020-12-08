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في ختام معسكر الطائف .. الأخضر يواجه تونس "وديًا"

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تحضيرًا لكأس آسيا 2020 في البحرين

في ختام معسكر الطائف .. الأخضر يواجه تونس

يخوض السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم ،غدًا الأربعاء ، مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الطائف، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" منتخب تونس في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها مرانًا على الاستلام والتسليم، أعقب ذلك مران على التحرك والإنهاء، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلث مساحة الملعب.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

في ختام معسكر الطائف .. الأخضر يواجه تونس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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