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رئيس جامعة جازان: تقدُّم المملكة في اختبارات "التيمز" منجز وطني بكل المقاييس

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رئيس جامعة جازان: تقدُّم المملكة في اختبارات "التيمز" منجز وطني بكل المقاييس رئيس جامعة جازان: تقدُّم المملكة في اختبارات "التيمز" منجز وطني بكل المقاييس
عبّر عن سعادته مؤكدًا أن ذلك يعد نتيجة وثمرة للدعم السخي من القيادة الرشيدة

رئيس جامعة جازان: تقدُّم المملكة في اختبارات

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني التهاني والتبريكات لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمناسبة تقدم طلبة المملكة في "اختبارات التيمز 2019م" في جميع المؤشرات مقارنة بنتائج 2015م، لتحل المملكة ثاني أعلى دولة بمجموعة العشرين في تحسن النتائج، مضيفًا أن تحسن النتائج ستؤدي حتمًا لتحسن ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، وترتيب المملكة في أنظمة التعليم عالميًا.

وعبّر عن سعادته بالإنجازات المتتالية التي تحققها وزارة التعليم، مؤكدًا أن ذلك يعد نتيجة وثمرة للدعم السخي الذي أولته القيادة الرشيدة -حفظها الله- للتعليم وتطويره لتحقيق تطلعات وطموحات الوطن بما يعزز الاستثمار في أبنائه الذين هم عماد المستقبل ووقود الرؤية، منوهًا بالجهود الضخمة والعمل الدقيق والمتواصل الذي يبذله معالي الوزير وفريق الوزارة وبتفاني المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وبيّن أن هذا المنجز التعليمي الكبير هو منجز وطني بكل المقاييس، ويعكس القدرة على تغيير ثقافة المجتمع التعليمي وأولياء الأمور والطلاب، والقدرة على خلق تيار وموجة تطويرية في مؤسسة ضخمة كوزارة التعليم، كما يجسد متانة العمل والإنجاز كفريق واحد وبتكاتف الجميع، مضيفًا أن الرحلة لتغيير وتطوير التعليم ما تزال طويلة، وتحتاج إلى ضبط الحوكمة على مختلف المستويات، ولتطوير كبير في المناهج وبرامج إعداد المعلمين والخطط والبرامج الدراسية المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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