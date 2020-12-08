أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ابن حثلين" لجمهور الإبل: استمتعوا بالديربي السعودي الإماراتي في "نخبة النخبة"

Print
"ابن حثلين" لجمهور الإبل: استمتعوا بالديربي السعودي الإماراتي في "نخبة النخبة" "ابن حثلين" لجمهور الإبل: استمتعوا بالديربي السعودي الإماراتي في "نخبة النخبة"
المقام حالياً في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض

بات جمهور ومحبو مسابقات الإبل على موعد مع الإثارة والتنافس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض.

وتفاعل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين مع المصادفة التي جمعت المشاركين من الإمارات والسعودية وجهاً لوجه ،وأسماه بـ"الديربي" على غرار مواجهات كرة القدم، ودعا الجمهور للاستمتاع بتغريدة قال فيها :

"نتطلع لديربي إماراتي سعودي غداً في نخبة النخبة لون المجاهيم بين الشيخ ذياب آل نهيان، محمد العامري، فرحان الدوسري وفرج المريمع. إن الجميع فائز في المشاركة بمهرجان المؤسس طيب الله ثراه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية