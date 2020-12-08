بالصور.. "لؤلؤة سعودية" تحت الصحراء تكشف سحر "العلا" وروعتها

★ ★ ★ ★ ★

مشروع طموح يقع داخل محمية شرعان الطبيعة

كُشف النقاب عن أحدث منتجع فاخر بُني كجزء من الجهود الضخمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية رئيسية.

ويُعد المنتجع مشروعاً طموحاً مبنياً في حجر رملي وفق "سي إن إن" الأميركية.

ويقع منتجع "شرعان" داخل محمية شرعان الطبيعة في صحراء العلا، وهو من تصميم المهندس المعماري الشهير، جان نوفيل.

وتُظهر صور تصميم المنتجع ساحات خارجية أنيقة وواسعة تتناقض مع التصميم الداخلي الغني والحميم.

وأشار "نوفيل" إلى أن تصميمه مستوحى جزئياً من موقع الحجر الأثري المُدرج ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي، والذي تم افتتاحه مؤخراً للجمهور للمرة الأولى.

وقال المهندس المعماري، الذي كان وراء تصميم متحف اللوفر أبوظبي، إن تصميمه يهدف إلى الحفاظ على المناظر الطبيعية القديمة.

وتُعد العلا موطناً لجبال من الصخور الرملية، ومواقع تراثية مثيرة للاهتمام، بما في ذلك موقع الحجر، والذي بناه الأنباط، وهم الذين شيدوا مدينة البتراء القديمة في الأردن.

ومن المقرر أن يفتح منتجع "شرعان" أبوابه للزوار بحلول عام 2023، وسيتضمن 40 جناحاً للضيوف، وثلاث فلل منتجعية.

وسيشرف نوفيل على المشروع مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تأسست عام 2017 للمساعدة في تطوير وترويج المنطقة.

وقيل إن التصميم يشبه النهج النبطي في استخدام الضوء والظل في الهندسة المعمارية.

وبينما سيكون جزءاً كبيراً من المنتجع داخل الصخرة، إلا أن صور التصميم تُظهر أن الضوء الطبيعي سيكون بمثابة جزء لا يتجزأ منه.

ويهدف المنتجع إلى استكمال المناظر الطبيعية المحيطة به بدلاً من التقليل من شأنها.

وأشار نوفيل أيضاً إلى أن المنتجع سيلتزم بالعمل بشكل مستدام.

وفي بيان عبر الإنترنت، قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن تطوير منطقة "شرعان" سيساهم في الاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وسيعزز اقتصاد السياحة من خلال استقطاب السياح الحريصين على تجربة التراث الثقافي والطبيعي للعلا.

المملكة العربية السعودية العلا