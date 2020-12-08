الجمعة المقبلة.. فرقة "رباعي أوتار" تحتفل بعيدها الثامن في قصر المانسترلي

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

يحيي فريق"رباعي أوتار" للموسيقى، حفلا موسيقيا كلاسيكيا بقصر المانسترلي بحي المنيل الجمعة المقبلة، احتفالا بمرور 8 سنوات على تأسيس الفرقة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق مجموعة من الأعمال الموسيقية المصرية والعالمية والكلاسيكية ومزجها مع موسيقى الجاز والروك والتانجو واللاتينية والشعبية، ومن أبرز ما ستقدمه الفرقة في حفلها "يازهرة في خيالي" للفنان فريد الأطرش، "كلمني طمني" للفنان محمد فوزي، "قضية عم أحمد وتيمة حب وخللي بالك من عقلك" لعمر خيرت، و"تانجو ورومبا" مايكل ماكين.

يذكر أن فرقة "رباعي أوتار" تم تأسيسها عام 2012، وتتكون من أربعة عازفين فيولينة وتشيللو هم ياسر غنيم وخالد صالح وعصام عبد الحميد ومحمد عبد الفتاح، وقدمت على مدار مشوارها العديد من الحفلات المميزة التي لاقت قبولا كبيرا من محبي الفن الكلاسيكي.