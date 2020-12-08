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انتعاشة في حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط

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انتعاشة في حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط انتعاشة في حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

08:46 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات و3 لبضائع، بينما غادرت اثنتان لحاويات و5 لبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 19 سفينة، اليوم الثلاثاء.

ووصلت إلى محطة حاويات دمياط السفينة (ZHEN HUA 19) وعلى متنها 3 أوناش (آر تي چي) عملاقة جديدة، لخدمة المحطة تصل حمولة الونش الواحد إلى 40 طنا، وتستخدم في رص الحاويات بالساحات حتى ارتفاع 5 حاويات 20 أو 40 قدما.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 4000 طن ملح و5700 طن يوريا.
أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 3002 طن قمح و23100 طن ذرة، و1892 خشب زان و4750 طن أبلاكاش، و20262 طن خردة و1024 طن حديد. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147554 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 10299 طنا.

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