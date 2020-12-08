بالصور.. زحام أمام لجان قرى مرشحي إعادة النواب بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت اللجان الانتخابية في قرى سمادون وشطانوف بأشمون في محافظة المنوفية، إقبالاً كثيفًا في الدقائق الأخيرة قبل غلق لجان انتخابات إعادة النواب رسميًا في تمام التاسعة مساء اليوم، وهي لجان خاصة باثنين من المرشحين الأربعة في مركز أشمون.

الأمر لم يختلف كثيرًا في قريتي ميت برة بمركز بركة السبع، وقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، وقرى مليج والبتانون في شبين الكوم، حيث تواصل الحشد داخل تلك القرى لمناصرة ابن قريتهم لتحقيق حلم دخول مجلس النواب.

يجدر الإشارة إلى أن 22 مرشحًا في المنوفية، يتنافسون على 11 مقعدًا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وفور غلق اللجان في التاسعة مساء اليوم، ستبدأ أعمال فرز اللجان لتحديد الفائزين بالمقاعد.​