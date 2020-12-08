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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

بدأت محافظة الإسكندرية استعداداتها لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ ، والمقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير المقبل.

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تكليف الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ ، بمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال مبارايات كأس العالم لكرة اليد، وتكثيف أعمال جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن البطولة حدث هام وكبير يساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية.

وأكد الشريف في تصريح صحفي، ضرورة عمل جميع الأجهزة المعنية كفريق متكامل بهدف إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد،لافتاً إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.

في سياق متصل عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وشهد الاجتماع متابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة خاصة أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على الطريق، وأعمال الصرف الصحي وتجهيز السيارات، فضلا عن توفير عدد كاف من معدات النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر المسؤولة عن الخدمات البيئية بالمحافظة.​