أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدير "الصحة العالمية" لمصراوي: لديها الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا

Print
مدير "الصحة العالمية" لمصراوي: مصر لديها الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا مدير "الصحة العالمية" لمصراوي: لديها الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

08:04 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن من ضمن دول الإقليم التي شاركت في التجارب السريرية للقاحات المستجد، ولديها الإمكانيات والقدرة لإنتاج اللقاح بالتعاون مع بعض الشركات والجهات الحكومية الأجنبية.

وأضاف المنظري ردًا على سؤال مصراوي بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، إن المصرية تجري مشاورات مع بعض الشركات لإنتاج لقاح كورونا، وهذا ما تسعى إليه المنظمة لتعزيز خطوط الإنتاج لضمان الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب.

وأوضح أن بعض البلدان أعلنت تقديم لقاح لسكانها للاستخدام الأولي، وتُعطينا هذه الخطوة بارقة أمل في أن تصبح نهايةُ الجائحة حقيقةً واقعةً قريباً.

وقال رئيس المكتب الإقليمي للصحة العالمية إن منظمة الصحة العالمية تسعى وشركاؤها، من خلال مرفق كوفاكس، إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات الفعَّالة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بمجرد إدراجها في قوائم اللقاحات المُستعمَلة في حالات الطوارئ أو حصولها على تصريح من هيئة تنظيمية مختصَّة، وسيمنح مرفق كوفاكس أولوية الحصول على اللقاح لما يقرب من 20٪ من السكان الأكثر عُرضة للخطر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى باريس وروما لحشد الدعم الاقتصادي

رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى باريس وروما لحشد الدعم الاقتصادي

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية