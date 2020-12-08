قطع المياه عن شبين القناطر بسبب عطل مفاجئ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه القليوبية عن قطع بمياه الشرب عن مناطق "الوكلاء، والدلتا، وعزبة أبو خضرة" بمدينة شبين القناطر، غدًا الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لأعمال صيانة طارئة.

وأوضح بيان للشركة أن الانقطاع يتزامن مع عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500مم زهر مرن بمدينة شبين القناطر.

وأهابت الشركة، في بيان اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن توفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال مدة الانقطاع.​