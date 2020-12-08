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وزيرا خارجية تونس وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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وزيرا خارجية تونس وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون المشترك وزيرا خارجية تونس وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

07:48 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

تونس - (أ ش أ)

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، سبل تعزيز التشاور وتطوير علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين في أفق الاستحقاقات القادمة وخاصة الدورة الثالثة لاجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، التي من المنتظر أن تنطلق بتونس في شهر مارس 2021.
وثمّن الوزيران، فى بيان للخارجية التونسية، التعاون والتنسيق بين البلدين حول الأزمة الصحية على المستويين الثنائي والأممي وخاصة في المبادرة التونسية - الفرنسية لمجابهة جائحة كورونا في العالم والقرار الذي تمت المصادقة عليه بمجلس الأمن في هذا الخصوص في شهر يوليو الماضي.

وأبرز الجرندي، الذي التقى نظيره الفرنسي خلال زيارة عمل أداها إلى فرنسا لترؤس أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته هذه العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدًا حرصه على المزيد من تعزيز التعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات.

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