الملك محمد السادس يأمر باعتماد مجانية تلقيح كورونا لجميع المغاربة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المغرب - (أ ش أ)

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته للحكومة باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء "كوفيد-19" لصالح جميع الشعب المغربي.

وأفاد بيان للديوان الملكي اليوم الثلاثاء، بأن هذه الالتفاتة الكريمة والرعاية الإنسانية تأتي من الملك محمد السادس بهدف توفير اللقاح لجميع المغاربة، باعتباره وسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في إطار عودة المواطنين تدريجيًا لممارسة حياتهم العادية في طمأنينة وأمان.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد ترأس، في 9 نوفمبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19"، في إطار تتبعه المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين.