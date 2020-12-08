أفغانستان: البنك الدولي تعهد بتقديم 100 مليون دولار لتوفير لقاح كورونا

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أفغانستان - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غاني، أن البنك الدولي تعهد بتقديم 100 مليون دولار إلى أفغانستان لمساعدة البلاد في إيصال اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المواطنين الأفغان.

وقال غاني، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن البنك الدولي وشركاء آخرين ساهموا في صندوق إعادة إعمار أفغانستان الاستئماني تعهدوا مبدئيا بإمدادنا بمائة مليون دولار. كما تعهد بنك التنمية الآسيوي بتوفير 40 مليون دولار أخرى من أجل اللقاح.

وفي غضون ذلك، صرح مسؤولون بوزارة الصحة العامة الأفغانية بأن البلاد تمكنت من توفير كمية كافية من الأموال من أجل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

وبحسب وزارة الصحة الأفغانية، فإنه سيتم توفير المصل لـ20% من السكان في بادئ الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الأفغانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الفترة نفسها؛ ليصل إجمالي حصيلة الإصابات في أفغانستان حتى الآن إلى 48 ألفا و363 إصابة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 1908 وفيات.