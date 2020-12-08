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توزيع حصة إضافية من أسطوانات الغاز بدمياط

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توزيع حصة إضافية من أسطوانات الغاز بدمياط توزيع حصة إضافية من أسطوانات الغاز بدمياط

مصراوي Masrawy

07:28 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

انتهت مديرية والتجارة الداخلية في دمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، من توزيع حصة المحافظة الإضافية من الغاز، الواردة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، عن الشهر الجاري، لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة، لسد احتياجات المناطق الأشد احتياجًا.

وقال مدير مديرية التموين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه جرى الانتهاء من التوزيع على المستودعات التابعة للمحطتين، بمقدار 500 أسطوانة منزلية، و200 أسطوانة تجارية يوميًا، فضلاً عن 200 أسطوانة يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة.

يذكر أنه يجرى توزيع حصة المحافظة الأساسية بإجمالي 602 ألف أسطوانة منزلية، طبقًا لما هو متبع لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة.​

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