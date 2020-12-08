أخبار عاجلة

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن!

Print
طالبوا الجهات المختصة بالوقوف على الموقع وتنظيم البيع والشراء

شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن!

تساءل عدد من المواطنين عن نظامية البيع والشراء في مزادات تشليح الحائر بالرياض، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على الموقع وتنظيم البيع والشراء فيه أسوة بالمزادات الأخرى المعتمدة والمصرح لها ببيع السيارات.

وفي شكوى تلقتها "سبق" قال كلٌّ من: سعيد خالد، ومحمد ناصر، وعبدالله العتيبي: تعتبر مزادات الحائر من المزادات العشوائية المخالفة التي تحتاج إلى تنظيم أكثر صرامة، فضلًا عما تسبّبه من أضرار بيئية، ويتم فيها بيع للسيارات بشكل عشوائي، ويقف خلف بعض المبيعات لتلك السيارات عمالة مخالفة هدفهم الكسب المادي بعيدًا عن تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذا، من شهادات ضريبية وسجلات ونحوهما، إلى جانب العشوائية التي تسيطر على المكان.

وأضافوا: يجتمع في هذا المكان مجموعة من العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص؛ حيث يتم بيع السيارات بدون دفع أي رسوم والتهرب من الضريبة.

وطالب المواطنون في شكواهم بضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف على المكان، وإعادة النظر في تلك المبيعات التي تتم بشكل أسبوعي على شكل مزادات يصحبها اكتظاظ في الحركة المرورية؛ مما يؤدي إلى إغلاق الطريق العام، فضلًا عن خلوّ المكان من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن!

شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن!

تشليح الحائر الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية