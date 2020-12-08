تزايد نسبي في عدد الناخبين بجولة إعادة النواب بالدقهلية (صور)

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية زياة نسبية في عدد الناخبين، تزامنًا مع الساعات الأخيرة للإدلاء بالأصوات في المرحلة الثانية من إعادة مجلس النواب.

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بمجلس النواب، وهي جميع المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الدقهلية، حيث لم يتمكن أي مرشح من حسم النتيجة في الجولة الأولى.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة في 10 دوائر انتخابية وسط إجراءات وقائية احترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 1426 لجنة فرعية في 699 مركزًا انتخابيًا، ومن لهم حق التصويت 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا.