بالصور..المئات يشيعون جنازة شهيد سيناء في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيّع المئات من أهالي محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان المجند "عبدالغني الزيني"، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني، حيث خرج الجثمان من مسجد لطفي شبارة بشارع 23 يوليو في نطاق حي الشرق.

شهد التشييع تواجدًا ملحوظًا لقوات الجيش والشرطة بمحيط المسجد، وإغلاق إدارة المرور للشوارع الجانبية المحيطة.

وشارك في الجنازة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، وعدد من رجال الجيش الثاني الميداني، وقيادات شعبية وتنفيذية بالمحافظة.

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