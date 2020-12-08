بكين تندد بعقوبات "جنونية" فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين

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بكين - (ا ف ب)

ندّدت بكين اليوم الثلاثاء، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مسؤولين صينيين تتّهمهم واشنطن بالتورّط في حملة القمع في هونج كونج، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "جنونية ودنيئة"، في موقف من شأنه أن يفاقم التدهور الذي تشهده العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأمس الاثنين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولاً صينيًا، متوعّدة بكين بتدفيعها ثمنا باهظا على خلفية تماديها في حملة القمع في هونج كونج.

واعتبرت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينج، أن الخطوة الأمريكية تنطوي على "نوايا دنيئة للتدخل في الشؤون الداخلية الصينية".

وقالت هوا في مؤتمرها الصحفي اليومي، إن حكومة الصين وشعبها يبديان استنكارًا شديدًا ويدينان بشدة السلوك الأمريكي الوقح وغير العقلاني والجنوني والدنيء.

ولاحقا استدعت الخارجية الصينية القائم بالأعمال الأمريكي لاستيضاح موقف واشنطن.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضت على 14 نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأمريكية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأقر البرلمان الصيني الموالي للحزب الشيوعي الحاكم فرض قانون الأمن القومي في هونج كونج في يونيو على الرغم من التحذيرات الدولية من أن هذا القانون ينتهك تعهّدا بإتاحة قيام نظام سياسي خاص في هونغ كونغ كانت قد قطعته البلاد وتسلّمت بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة في العام 1997.

ومن خلال قانون الأمن القومي تمكّنت الصين بنسبة كبيرة من قمع الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج العام الماضي.