حدث في 8 ساعات| تعديلات بقانون التعليم.. وتعليق للصحة العالمية على إصابات كورونا بمصر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، كما أصدرت وزارة التعليم، تعميما بشأن تخفيض أعداد العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت القوات المسلحة، استشهاد ضابطين و4 جنود ومقتل 40 إرهابيا منذ سبتمبر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: