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حدث في 8 ساعات| تعديلات بقانون التعليم.. وتعليق للصحة العالمية على إصابات كورونا بمصر

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مصراوي Masrawy

06:42 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

حدث في 8 ساعات| تعديلات بقانون التعليم.. وتعليق للصحة العالمية على إصابات كورونا بمصر

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، وضع الرئيس عبدالفتاح ، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، كما أصدرت وزارة التعليم، تعميما بشأن تخفيض أعداد العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، كإجراء احترازي للحد من انتشار المستجد.

وأعلنت القوات المسلحة، استشهاد ضابطين و4 جنود ومقتل 40 إرهابيا منذ سبتمبر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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