أخبار عاجلة

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودان والسعودية يتفقان على تفعيل آليات التعاون بين البلدين

Print
السودان والسعودية يتفقان على تفعيل آليات التعاون بين البلدين السودان والسعودية يتفقان على تفعيل آليات التعاون بين البلدين

مصراوي Masrawy

06:56 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)

اتفقت جمهورية السودان والمملكة العربية ، على تفعيل آليات التعاون بينهم، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، حيث يقوم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بزيارة للسودان.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيانها اليوم، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات مشتركة بمقر وزارة الخارجية بحضور كبار المسئولين، ناقشا خلالها أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار، وبحث الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تنسيق الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وأستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ،وزير الخارجية السعودية، حيث عبر حمدوك عن تقدير السودان العميق حكومة وشعبًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكومة المملكة، للدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه المملكة للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية والمساعدات الإنسانية المقدمة خلال جائحة كورونا وكارثة السيول والفيضانات الأخيرة.

وقدم حمدوك شرحا بمستجدات الأوضاع في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، واتفاق السلام الذي تحقق مؤخرا بين والحركات المسلحة، وعبر عن تطلع السودان لدعم الأشقاء له في هذه المرحلة، مؤكدا حرص السودان على استعادة دوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي خدمة لأمن واستقرار المنطقة.

كما ألتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية السعودي، الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتأكيده لاستمرار دور المملكة في دعم السلام والاستقرار في السودان، والجهود المبذولة لاكتمال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تقدير السودان، قيادةً وشعباً، لمواقف المملكة الداعمة للسودان من منطلق العلاقات الأزلية بين البلدين، معبرًا عن تطلع السودان لتعزيز التعاون مع المملكة في شتى المجالات، انطلاقًا من الحرص على مصلحة البلدين وإرساء لدعائم السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

شبكة عيون الإخبارية