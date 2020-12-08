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‏أنقرة تندد باحتجاز الجيش الليبي سفينة تركية قبالة مصراتة

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‏أنقرة تندد باحتجاز الجيش الليبي سفينة تركية قبالة مصراتة ‏أنقرة تندد باحتجاز الجيش الليبي سفينة تركية قبالة مصراتة

مصراوي Masrawy

06:39 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات

نددت تركيا اليوم الثلاثاء، باحتجاز الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الاثنين، لسفينة تركية متجه صوب ميناء مصراتة غرب ليبيا، حسبما ذكرت العربية.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، قال مساء أمس، إن السرية البحرية سوسة قامت باعتراض سفينة شحن تجارية تحمل علم جامايكا، لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر في طريقها لميناء مصراته غرب ليبيا.

وبحسب تصريح للمسماري نشره مساء الاثنين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن السفينة رصدت داخل المياه الإقليمية الليبية.

وأكد المسماري عدم استجابة السفينة لنداءات موجهة لها، ودخولها المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، وعدم إتباعها طريقة الاتصال والتنسيق، ما دفع لاعتراضها وجرها لميناء رأس الهلال في الشرق الليبي.

وكانت السفينة في طريقها إلى ميناء مصراتة، ويقودها طاقم من 9 بحارة أتراك، و 7هنود وأذربيجاني واحد.

وأوضح المسماري أن السفينة قيد التحقيق والتفتيش لمخالفتها اللوائح والنظم والقوانيين البحرية.

وعبر المسماري، عن قلق قيادته الشديد من قيام تركيا بنقل عتاد وأفراد ومرتزقةوإرهابيين من تركيا باتجاه ليبيا، مشيرًا إلى رصدهم طائرات شحن ضخمة تصل إلى مطارات غرب ليبيا خاصة في قاعدة الوطية ومصراتة.

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