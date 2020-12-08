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بومبيو: تعيين سفير لطهران في اليمن يكشف نيتها في زيادة الدعم للحوثيين

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بومبيو: تعيين سفير لطهران في اليمن يكشف نيتها في زيادة الدعم للحوثيين بومبيو: تعيين سفير لطهران في اليمن يكشف نيتها في زيادة الدعم للحوثيين

مصراوي Masrawy

06:32 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات

‏أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن لحرس الثوري الإيراني يدعم أجندة العنف لتفجير الأوضاع في مناطق بالشرق الأوسط، مشددة على مواصلة بلاده جهود التصدي لسلوك إيران الخبيث، حسبما ذكرت العربية.

وقال بومبيو، ‏اليوم الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني، يخطط لزيادة مساعداته للحوثيين لتعقيد جهود التوصل لحل‏ للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يستحق السلام والاستقرار.

‏وأكد أن دعم إيران للحوثيين في اليمن يطيل أمد النزاع ويهدد استقرار البلاد، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود دول الجوار لليمن في مساعي وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن تعيين إيران لسفير لها في اليمين، يكشف نية طهران في زيادة الدعم للحوثيين.

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