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يصدق على تعديلات قانوني التعليم وصندوق دعم المشروعات التعليمية

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السيسي يصدق على تعديلات قانوني التعليم وصندوق دعم المشروعات التعليمية يصدق على تعديلات قانوني التعليم وصندوق دعم المشروعات التعليمية

مصراوي Masrawy

06:37 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

صدق الرئيس عبد الفتاح ، على القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف.

كما صدق الرئيس السيسي أيضا على القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية وتجهيزها وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة في مجال التعليم العام والفني وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونشر القانونان بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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