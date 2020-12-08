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مصدر قضائي: إحالة قضية "أحمد حسن وزينب" لنيابة الشئون المالية والتجارية

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مصدر قضائي: إحالة قضية "أحمد حسن وزينب" لنيابة الشئون المالية والتجارية مصدر قضائي: إحالة قضية "أحمد حسن وزينب" لنيابة الشئون المالية والتجارية

مصراوي Masrawy

06:34 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة بالبساتين أحالت قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، للاختصاص.

وأوضح المصدر - رفض ذكر اسمه - أن نيابة الشؤون التجارية ستحقق في الشق المتعلق
بإساءة استخدام "حسن وزينب" لحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة تعريض طفلتهما للخطر.

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.

وتعهد المتهمين خلال الاستجواب بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما لهذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحمد حسن وزينب بعد ورود بلاغ من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتهمهما بتعريض حياة ابنتهما للخطر بالمخالفة لقانون الطفل، عبر ترهيب الطفلة بقيام الأم زينب رجب بدهن وجهها بصبغة سوداء ثم إخافة الطفلة في أحد الفيديوهات التي نشرت على حساباتهما بمواقع التواصل ثم مُسحت لاحقًا.

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