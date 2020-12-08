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اتهموا بإفقاد رضيعة بصرها.. إخلاء سبيل 5 أطباء في "قنا العام" بضمان 5 آلاف جنيه

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اتهموا بإفقاد رضيعة بصرها.. إخلاء سبيل 5 أطباء في "قنا العام" بضمان 5 آلاف جنيه اتهموا بإفقاد رضيعة بصرها.. إخلاء سبيل 5 أطباء في "قنا العام" بضمان 5 آلاف جنيه

مصراوي Masrawy

06:44 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة في قنا إخلاء سبيل 5 أطباء، بضمان مالي 5 آلاف جنيه، بعد استدعائهم للتحقيق في واقعة تسببهم في فقدان بصر رضيعة، عقب دخولها قسم الحضانات بمستشفى قنا العام.

تقدمت "أ.ج" ربة منزل، ببلاغ تتهم فيه أطباء مستشفى قنا العام بالإهمال وتسببهم في فقدان بصر رضيعتها، مضيفةً أنها وضعت توأمًا، ودخلت الطفلة الحضانة بحالة صحية جيدة، وفجأة أصيبت بالعمى.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الطفلة مصابة بضمور في الشبكية، أدى إلى إصابتها بفقدان بصرها في العينين، وجرى استدعاء الأطباء لسماع أقوالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدر عن النيابة القرار سالف الذكر.​

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