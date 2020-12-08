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مسحة ثانية إيجابية تؤكد عدم تعافي محافظ المنوفية من كورونا

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مسحة ثانية إيجابية تؤكد عدم تعافي محافظ المنوفية من كورونا مسحة ثانية إيجابية تؤكد عدم تعافي محافظ المنوفية من كورونا

مصراوي Masrawy

06:14 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن محافظ المنوفية، قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، إن نتيجة المسحة الثانية التي أجريت له أمس الإثنين، أثبتت أن إصابته بفيروس كورونا المستجد لا تزال مستمرة.

وأوضح المحافظ أن حالته مستقرة جدًا، ويتبع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وعلى تواصل مع أطباء لمتابعة حالته الصحية يوميًا.

وأشار الرجل إلى متابعته سير الانتخابات الجارية في المحافظة ضمن جولة الإعادة لتحديد 11 مرشحًا لمجلس النواب القادم، لافتًا إلى سير الأمور على ما يرام.

وكان المحافظ أصيب بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وخضع لمسحة طبية أكدت إصابته، وعلى الفور قرر الخضوع للعزل المنزلي، ومتابعة عمله من استراحته بمدينة شبين الكوم.

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