الصدفة تقود إلى ضبط 20 مهاجرًا غير شرعي في النمسا

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مصراوي Masrawy

النمسا - (أ ش أ)

ألقت الشرطة النمساوية، على 20 شخصًا من المهاجرين غير الشرعين، بعد تسللهم إلى البلاد عبر منطقة بروك آن دير ليتا فى محافظة النمسا السفلى.

وقالت مصادر في الشرطة النمساوية، إن المعتقلين هم عشرة عراقيين وسبعة سوريين وثلاثة أتراك، وقد تم ضبط المهرب المتهم أثناء جلوسه فى سيارته مع آخرين.

وذكرت المصادر أن المهاجرين غير الشرعيين تم العثور عليهم بالصدفة، أثناء تنفيذ حملة أمنية على السيارات تستهدف فحص الأشخاص من تعاطي الكحول والمخدرات ومثيري الشغب.

وأضافت المصادر أن رجال الشرطة لاحظوا أن هناك سيارة رمادية تحمل لوحات من ألمانيا يقودها السائق برعونة وبشكل غير أمن وعلى الفور قامت الشرطة بمطاردة السيارة وتم ضبط قائدها وهو شاب سوري "31 عامًا" بعدما دخل إلى شارع مغلق وكان معه فى السيارة 4 أشخاص أنكر صلته بهم وتم القبض عليهم جميعا وتبين أنه المهرب.

وذكرت المصادر أنه تبين من التحقيقات وجود 20 شخصًا لاجئا دخلوا إلى البلاد بشكل غير شرعي من خلال 3 مجموعات، وعلى الفور تم التوصل اليهم واعتقالهم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة المزيد من خلفيات الحادث.