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حقوقي فلسطيني يحصل على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

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حقوقي فلسطيني يحصل على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان حقوقي فلسطيني يحصل على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

مصراوي Masrawy

06:08 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

غزة - (د ب أ)

حصل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس، اليوم الثلاثاء، على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للعام 2020.

وجرت مراسم تكريم يونس في غزة، بحضور كل من ممثل الجمهورية الألمانية لدى السلطة الفلسطينية كريستيان كلاجس، والقنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، وسفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف، وعدد من سفراء دول الاتحاد.

وعبر يونس عن امتنانه بهذا التكريم "الذي يعد بمثابة تتويج لجهد مسؤولية ورسالة حملنها منذ ثلاثين عامًا للدفاع عن قيم العدالة وحقوق الإنسان".

وقال يونس إن الجائزة تحمل تضامنا دوليا مع الشعب الفلسطيني الذي يرضخ تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعاني الحصار والعزلة ويمارس بحقه انتهاكات جسيمة تحرمه من أبسط حقوق الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه المناسبة التي تتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تقديم مزيد من الدعم والحماية لحقوق الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حريته واستقلاله.

ويتم منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، سنوياً منذ عام 2016، لشخصيات ساهمت مساهمة استثنائية في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وترويجها في بلدانها وعلى الصعيد الدولي.

وتؤكد كل من فرنسا وألمانيا من خلال الجائزة على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا المجال.

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