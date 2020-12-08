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المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام ضد مدون منشق

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المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام ضد مدون منشق المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام ضد مدون منشق

مصراوي Masrawy

06:06 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا في البلاد، أيدت حكم الإعدام بحق المدون والمعارض روح الله زم.

وقضت محكمة في طهران على زم بالإعدام في يونيو الماضي، بتهمة الدعاية ضد القيادة في إيران من خلال موقعه على الإنترنت "أمد نيوز" والتحريض على الاحتجاجات، والتي شهد بعضها أعمال عنف.

وكان المدون قد أدان بشكل خاص التزوير الانتخابي المزعوم وإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009. ثم فر المنشق إلى فرنسا عبر ماليزيا.

ووفقًا لتقارير إعلامية، هناك مزاعم بأن المدون قد استدرجته قوات الأمن الإيرانية إلى العراق المجاور، واعتقل هناك أواخر العام الماضي ونقل إلى إيران. ومنذ ذلك الحين، أقر زم خلال عدة جلسات استماع بالمحكمة بأنه مذنب وطلب الصفح.

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