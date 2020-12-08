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مصراوي Masrawy

وكالات

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، بموق السعودية الداعم للسودان في عدة مجالات مختلفة، حسبما ذكرت العربية.

وأعرب البرهان خلال لقاءه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن تطلع وحرص السودان، على تطوير العلاقات مع المملكة السعودية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية السعودي، دعم المملكة لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية.

وصل اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، على رأس وفد اقتصادي وتجاري كبير، يطلع خلالها على تطورات الأوضاع في السودان.