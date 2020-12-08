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زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:25 صباحاً
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:25 صباحاً
أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:23 صباحاً
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
طريقة عمل الجبنة المقلية في البيت بسهولة
فيديو
Mbc مصر
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 06:04 مساءً
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