إثيوبيا تقر بإطلاق نار على فريق للأمم المتحدة في تيجراي

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مصراوي Masrawy

وكالات

أقرت الحكومة الإثيوبية مساء اليوم الثلاثاء، بأن فريقًا للأمم المتحدة يزور منطقة تيجراي تعرض لإطلاق نار بعد اقتحامه نقطتي تفتيش، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال المتحدث باسم فريق العمل الحكومية الإثيوبية، المعني بالإقليم للصحفيين، إن أعضاء فريق الأمم المتحدة، اقتحموا نقطتي تفتيش ليصلوا بسرعة إلى مناطق ليس من المفترض أن يكونوا بها، عندما كانوا على وشك اختراق النقطة الثالثة جرى إطلاق النار عليهم واحتجازهم.

وقال مصدران دبلوماسيان إن فريقًا أمنيًا تابعًا للأمم المتحدة كان يسعى لزيارة مخيم شيملبا للاجئين، وهو واحد من أربعة مخيمات للاجئين الإريتريين في تيجراي، مُنعوا وتعرضوا لإطلاق النار.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم أن هناك جنودًا من تيجراي ليسوا تحت السيطرة بعد ويواصلون القتال.