مسؤولون: نسب زائدة من الرصاص والنيكل قد تكون السبب وراء المرض الغامض بالهند

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - (د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء، أن النِسب الزائدة من الرصاص والنيكل الموجودة في الطعام أو مياه الشرب، قد تكون السبب وراء المرض الغامض الذي ظهر في جنوبى الهند وأسفر عن إصابة أكثر من 500 شخص بنوبات مرضية وحالات غثيان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، أن النتائج الأولية التي توصل إليها خبراء في مجال الطب تشير إلى أنه ربما تكون تلك المعادن هي السبب وراء المرض الذي تسبب في فقدان العديد من الأشخاص لوعيهم ببلدة إلورو يوم السبت الماضي.

وأوضح البيان أن "المعهد الهندي للتكنولوجيا الكيميائية ومعاهد أخرى تقوم حاليا بإجراء المزيد من الاختبارات التي من المتوقع أن تظهر نتائجها قريبًا".

فيما قال هيمانشو شوكلا، وهو مسؤول في الإدارة المحلية ببلدة إلورو، إن هناك 370 شخصًا تماثلوا للشفاء من بين المصابين البالغ عددهم 505، بينما يخضع الآخرون للعلاج في المستشفيات.

وأوضح شوكلا أنه لم يتضح بعد السبب الذي أدى إلى ارتفاع نسب الرصاص والنيكل في عينات دم المرضى، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية.