جنوب سيناء تستعد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مشروع إنشاء أول محطة ومركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه يجري افتتاح هذه المشروعات، خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي في شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن مدة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي لا تستغرق سوى 4 ساعات والتموين في 5 دقائق فقط .

وناشد المحافظ مالكي السيارات بمختلف أنواعها، الاستعداد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، طبقًا للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حفاظًا على البيئة، وتوفيرًا للتكلفة.

كما تفقد المحافظ رفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ، وأعمال إنشاء 15 محلًا تجاريًا بالمنطقة، وجرى تصميمهم بنموذج موحد، لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كمرحلة أولى لشارع 306 بشرم الشيخ.

كما تفقد بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة، ومنها الطريق المحيط بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وإنشاء باركينج للسيارات.

وتابع المحافظ أعمال صيانة وتهذيب هضبة أم السيد، والتي تتضمن إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلومتر، وأعمال مشايات على الجانبين، وأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة المحور العرضي "طريق نادي الرياضات البحرية" بطول 1.7 كيلو متر.