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"نقل النواب": شهدت ثورة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية

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"نقل النواب": مصر شهدت ثورة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية "نقل النواب": شهدت ثورة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية

مصراوي Masrawy

05:54 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

أكد محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن شهدت ثورة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجال الطرق القومية والأنفاق والكباري فى جميع انحاء البلاد.

وأضاف زين الدين - في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح ، سوف تجعل مصر واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الجاذبة للمزيد من الاستثمارات الإقليمية والعربية والأجنبية، موجها التحية والتقدير لكل المصريين الوطنيين من شركات ومهندسين وعاملين شاركوا في النهضة الشاملة وثورة المشروعات القومية الكبرى التي تتم في جميع أنحاء البلاد.

وقال وكيل لجنة النقل إن مانفذته مصر في مجال مشروعات شبكة الطرق القومية جعلها تقفز فى السنوات الأخيرة في التصنيف الدولي من الرقم 118 إلى الرقم 28، كما قفزت في البنية الأساسية عموما من الترتيب الـ114 على مستوى العالم إلى المركز الـ52 عالميا، مشيرا إلى أن هناك خططا لشبكة الطرق في السنوات الأخيرة نفذت نحو 5400 كيلو متر في خطة من المقرر أن تمتد إلى 7000 كيلو متر.

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