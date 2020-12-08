وزير الطيران يستقبل سفير كوت ديفوار للاتفاق على زيادة الحركة الجوية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أهمية تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مختلف مجالات الطيران المدني استكمالا لخطة الوزارة في توقيع عدد من اتفاقيات النقل الجوي مع عدة دول إفريقية.

وأوضح الوزير - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع ثيموتي إيزوان سفير كوت ديفوار بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة النقل الجوي- أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم علاقات التعاون مع دول القارة السمراء.

وقال إن ذلك التعاون يسهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح مجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني الإفريقى.

من جانبه أعرب السفير الإيفواري عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين مصر وكوت ديفوار في شتى المجالات، لافتا إلى دور مصر الريادي في صناعة النقل الجوي.

وأشار سفير كوت ديفوار إلى وجود آفاق عديدة للتعاون لاسيما في مجال الشحن الجوي، متطلعا إلى مزيد من التعاون في مجال قطاع الطيران.