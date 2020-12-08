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القوى العاملة: تحويل مستحقات 371 عاملاً مصريا غادروا الأردن

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مصراوي Masrawy

05:40 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، في تحويل مستحقات 371 عاملًا مصريًا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أشار فيه إلى أن المستحقات بلغت 733 ألفاً و 522 دولاراً، أي ما يعادل 11 مليوناً و 508 آلاف و964 جنيها مصريا تقريبا، وذلك قيمة القائمة القائمة السادسة عشر.

وأكد الملحق العمالي، أن المكتب يتواصل تباعًا مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي، المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وتابع: وسوف ينسق ويجهز المكتب لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين:

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