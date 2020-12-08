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وزير التنمية المحلية: تذليل أي عقبات في لجان انتخابات مجلس النواب

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وزير التنمية المحلية: تذليل أي عقبات في لجان انتخابات مجلس النواب وزير التنمية المحلية: تذليل أي عقبات في لجان انتخابات مجلس النواب

مصراوي Masrawy

05:29 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، قيادات المحليات بتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم في محافظات إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أهمية المرور الدوري لهم لحل أي مشكلات تواجه المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد شعراوي اليوم الثلاثاء غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وتلقيه تقريرا حول سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظات الـ 13 وهى القاهرة والسويس والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية، ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية.

وأكد شعراوي وجود تنسيق مستمر واتصال دائم بغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات .. لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية وضمان سلامة الناخبين.

وقال إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع لحظة بلحظة كافة استعدادات المحافظات وتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين ورصد أي مشكلات وحلها على الفور.

وطالب شعراوي جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت في جميع المحافظات بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية ممارسة حقوقهم السياسية .. مؤكداً وقوف جميع المحافظات الـ 13 على مسافة واحدة من جميع المرشحين .. موجها المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على اللجان الانتخابية، والمتابعة المستمرة لها.

وأشار إلى تلقي الشكاوى الانتخابية على مبادرة "صوتك مسموع" على مدار اليوم الانتخابي على رقم واتس أب 01150606783 وأيضا على الرقم الساخن 15330.

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مصراوي Masrawy

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