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تقر نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والخدمات العامة

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الحكومة تقر نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والخدمات العامة تقر نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والخدمات العامة

مصراوي Masrawy

05:24 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على اعتماد محضر الاجتماع رقم (43) المنعقد بتاريخ 25/11/2020 للجنة العليا للتعويضات.

ويتضمن المحضر بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (72) المنعقدة بتاريخ 30/11/2020، بعدد 24 موضوعًا.

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